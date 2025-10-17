Se capacitan maestros de Educación Física en beisbol 5

La jefatura de Alto Rendimiento del Instituto Municipal del Deporte llevó a cabo el curso de capacitación teórico y práctico de Béisbol 5, dirigido a la Supervisión de Educación Física número 9, como parte de la introducción de este nuevo deporte dentro del sistema de educación escolar.

Una buena cantidad de maestros se dieron cita en las instalaciones del Polideportivo para participar en las diferentes actividades y dinámicas.

El curso tuvo como objetivo capacitar a docentes de educación física para fomentar la práctica de este deporte que también está presente en la Olimpiada Nacional CONADE, donde por cierto Reynosa representó de gran forma a Tamaulipas.



