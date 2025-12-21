Refuerzan Guerreros el ataque

Los Guerreros Reynosa FC quieren más goles en la segunda vuelta de la Liga TDP y por eso han reforzado el ataque con la contratación de Edgar Armando Quintero, futbolista que ya estuvo en sus filas y que fue campeón goleador el torneo pasado con 18 tantos cuando jugaban en San Luis Potosí.

Es un delantero matón, un nueve de área que seguramente se podrá acoplar muy bien con Abel Trejo, Brayan Ortega y otros elementos de ataque. El técnico Jaime Jongitud lo conoce a la perfección y por eso pidió a la directiva hacer el esfuerzo para traerlo de vuelta.

Edgar viene del club Dragones de Oaxaca que milita en la Segunda División Serie B donde no logró afianzarse así que buscará su revancha personal.