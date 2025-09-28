Quintana Roo avanzó a la final

El equipo de Quintana Roo venció por marcador de 33-28 a San Luis Potosí y de esta forma avanzaron a la gran final en el Campeonato Nacional de Handball de Primera División y Ascenso, en la rama varonil.

Los sureños están a un paso de la gloria, pero se enfrentarán a Tamaulipas en el duelo por la corona programado a las 10:30 horas en la cancha principal del Polideportivo.

La contundencia fue la clave para el selectivo de Quintana Roo que liquidó el juego en el último periodo. Veracruz y San Luis Potosí se despidieron con la cara en alto de este torneo.

Marco Antonio de Anda Herrera, secretario de la Federación Mexicana de Handball, está presente en este evento ya que el equipo campeón obtendrá una plaza en la máxima categoría a nivel nacional.