Capirotada se impuso a los Chelelos

En gran duelo de pitcheo el plantel de Capirotada supero por la mínima diferencia a los Chelelos por pizarra de 3-2, dentro de las hostilidades en la categoría Libre del Club Social y Deportivo Veteranos y Jubilados.

El duelo estuvo cargado de emociones y con ingredientes extras al sostener buen trabajo de los hermanos lanzadores de Ezequiel Gutiérrez, que defendió los colores de los Chelelos, y Miguel Gutiérrez que al final termino por cargar con el triunfo, en el campo Manuel Pavón Mortera.

Las acciones se alargaron a una entrada extra, es decir, hasta el octavo episodio. Durante los siete capítulos reglamentarios finalizaron igualados 1-1, pero en la baja del octavo inning la Capirotada estaba abajo por una rayita, pero logró recomponerse al registrar par de anotaciones para dejar tendidos en el terreno a sus contrincantes.