Apretado triunfo del Drink Team

Aunque la postemporada está lejana en la Liga Aztlán de Softbol, los peloteros de los Toros de Lara y Drink Team ofrecieron tremendo juego de pelota dentro de la jornada dominical.

El Drink Team salió bien librado del diamante Aztlán tras aplicarse en el momento exacto para derrotar por la mínima diferencia de 5-4 a los astados, encuentro que tuvo todo el ambiente como si estuvieran en playoff o disputándose el campeonato.

Pese a no ser común los partidos de pitcheo en la modalidad de bola puesta, el lanzador Raúl Gómez se apuntó el triunfo, mientras que Francisco Barrera no pudo esquivar el descalabro, al no tener el apoyo ofensivo.

Los bateadores que anduvieron cazando constantemente la pelota fue Oscar Aldrete de 3-2, mientras José Castillo y Manuel Soto conectaron respectivos cuadrangulares para quedarse con el triunfo.