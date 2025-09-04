Dragones suben al podio en torneo estatal

El equipo de natación Dragones IMD lograron el segundo lugar por equipos en el XXII Festival de Escuelas de Natación 2025, celebrado en la ciudad de Tampico, Tamaulipas.

Las y los nadadores reynosenses demostraron disciplina, esfuerzo y gran talento dentro de la alberca, consolidándose como uno de los equipos más competitivos del estado.

Los Dragones tienen más compromisos por delante y seguirán entrenando al máximo para poner en alto el nombre de esta frontera.



