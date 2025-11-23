Dragones suben al podio en Tampico

El equipo de Natación Dragones IMD tuvo una buena participación en la Copa CC y Copa TRM de Escuelas de Natación, celebradas en la ciudad de Tampico.

Los nadadores fronterizos de las categorías 7-8, 9-10 y 11-12 años subieron al podio tras obtener el tercer lugar por equipos en el evento estatal de escuelas, que contó con el aval de la Asociación de Natación de Tamaulipas.

El año está por terminar pero estos pequeños y jóvenes atletas acuáticos continuarán entrenando para mejorar sus marcas de cara a los eventos de Olimpiada.