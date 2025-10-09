Dragones de Reynosa regresan con 2.º lugar

El equipo de natación Dragones IMD logró un valioso segundo lugar en la Copa Tornados que se llevó a cabo en la alberca Chávez de la vecina ciudad de Matamoros.

Los atletas dieron su máximo esfuerzo para dejar en alto el nombre de Reynosa en esta competencia que reunió a muy buenos nadadores de la zona norte.

Los entrenadores Claudia Olivares y Héctor Galindo continúan guiando de buena forma a los nuevos talentos del deporte acuático.



