Deportes

Dragones de Reynosa regresan con 2.º lugar

El equipo de natación Dragones IMD logró un valioso segundo lugar en la Copa Tornados que se llevó a cabo en la alberca Chávez de la vecina ciudad de Matamoros
  • Por: Alberto Gamboa
  • 09 / Octubre / 2025 -
  • COMPARTIR
Dragones de Reynosa regresan con 2.º lugar

Equipo de natación Dragones IMD.

El equipo de natación Dragones IMD logró un valioso segundo lugar en la Copa Tornados que se llevó a cabo en la alberca Chávez de la vecina ciudad de Matamoros. 

Los atletas dieron su máximo esfuerzo para dejar en alto el nombre de Reynosa en esta competencia que reunió a muy buenos nadadores de la zona norte. 

Los entrenadores Claudia Olivares y Héctor Galindo continúan guiando de buena forma a los nuevos talentos del deporte acuático.


EL MAÑANA RECOMIENDA