Homenajean la trayectoria de Dos Caras

Dos Caras fue, es y será por siempre uno de los grandes ídolos de la lucha libre mexicana. Internacionalmente conocido y respetado en Japón, Europa y Estados Unidos, el Hércules Potosino volvió al cuadrilátero de la Arena Coliseo de esta frontera, donde muchas veces luchó en un gran nivel, aunque esta vez subió para recibir un merecido reconocimiento por esa brillante trayectoria.

"Hoy es un día muy especial porque nos acompaña un señorón de la lucha libre, muchas veces vino a esta arena a dar grandes encuentros y eso Reynosa se lo va a reconocer hoy, mañana y siempre, el aplauso de esta afición siempre se lo ganó a pulso", expresó Arturo Serna, quien le entregó una placa a nombre de la empresa Panther Promotions.

El señor Dos Caras convivió con la afición reynosenses, se tomó fotografías, firmó máscaras y pudo vender su mercancía oficial, la cual se cotiza muy bien entre los coleccionistas.

En su mensaje, el homenajeado recordó los grandes pleitos que sostuvo con el Médico I (Nacho Zapata), quien no se le despegó durante el evento y se estrecharon la mano ante el aplauso del público.



