Merecido homenaje

Del otro lado de la frontera también saben de lucha libre y por eso reconocieron la gran trayectoria de 42 años que presume Don Enrique Silva Medina, mejor conocido en los cuadriláteros como Asterisco.

Fue durante una función celebrada en Hidalgo, Texas que la empresa Barón Rojo Lucha Libre le hizo un emotivo homenaje al ídolo reynosense, quien estuvo presente y se dejó querer tanto por el público como por sus compañeros técnicos, rudos y exóticos.

"Quiero agradecerle a toda esta gente por seguir brindando el apoyo a la dinastía Asterisco, no tengo palabras ... sin ellos no seríamos nada, gracias a Dios por permitirnos estar aquí y ya viene la tercera generación con mi nieto", comentó Asterisco con la voz entrecortada.

En el evento se presentaron figuras de renombre como Laredo Kid, Mamba, Asterisco Jr, Estrellato, Brillante entre otros.

Uno de los más emocionados fue Asterisco Jr, quien organizó todo y disfrutó compartir una vez más el encordado con su gran mentor y su gran ejemplo a seguir.

"Esto es un poco de lo mucho que me ha dado él, disfruté mucho compartir el cuadrilátero", señaló.



