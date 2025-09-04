Dominic de Hoyos viene a ser un líder

Con muchos minutos disputados en la Tercera División, Dominic de Hoyos regresó a su tierra para reforzar la defensa de los Guerreros Reynosa FC. Surgido de los Mineros Reynosa luego emigró a Tlaxcala para ganar experiencia pero está de vuelta en casa, muy motivado y listo para ser el jefe en la zaga.

“Vengo a ser un líder, tengo mucho recorrido en la Liga TDP, estaba jugando en Tlaxcala pero cuando supe que Guerreros regresaba para acá pues que mejor que representar a la ciudad donde naciste, tenemos expectativas altas para alcanzar la liguilla y cambiar la historia de Guerreros”, expresó el defensor central.

Desde niño se le recuerda con esa abundante cabellera rizada jugando en el Barca Santander (ahora Bravos). El tiempo vuela y ahora tiene 19 años, así que está consciente de que podría ser su último estirón en esta división.

“Este torneo mi objetivo es romperla, hacerme notar para que los equipos de otras divisiones me vean, se acaba el tiempo en Tercera División y terminando este torneo quiero buscar una Segunda División o Liga de Expansión, hay que ver para arriba”, afirmó.

Dominic creció en la Colonia Vista Hermosa. Es talento de casa y por eso manda un mensaje a la afición para que los acompañen en esta aventura donde los Guerreros van por todo.

“Que se ilusionen con estos Guerreros, en la pretemporada hicimos las cosas bien pero tenemos más fútbol para mostrar, vamos a darlo todo por nuestra ciudad, somos una familia y todos estamos bien comprometidos con el Presi y con el profe”, finalizó.



