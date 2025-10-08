Cambian ruta para carrera de los doctores de la risa

La carrera 5k "No Estas Sola" organizada por los Doctores de la Risa cambió de ruta y ahora se llevará a cabo en el Parque Industrial Villa Florida, frente a la empresa Dulces Famosos, con la misma fecha y hora, es decir, este domingo 12 de octubre a las 7:30 horas.

El cambio se debe a la gran contaminación que presenta la Laguna La Escondida, misma que es un foco de infección.

Los Doctores de la Risa informan que aún quedan pocos folios para registrarse pero ya no incluyen playera.



