Se reúnen en Reynosa directores del deporte

El Instituto del Deporte de Tamaulipas llevó a cabo en Reynosa la tercera reunión de directores del deporte de la Zona Norte del estado, misma que fue dirigida por Sergio Martínez, encargado del Alto Rendimiento del INDE.

El Polideportivo de esta ciudad fue escenario de este encuentro que tuvo como objetivo principal planificar los procesos rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

También se abordaron temas administrativos, como apoyos y becas para los atletas, reforzando la importancia de mantener una comunicación constante entre todas las áreas para ofrecer un mejor servicio a la comunidad deportiva de Tamaulipas.

Saúl Soto, director del Instituto Municipal del Deporte fue el anfitrión en esta importante junta.