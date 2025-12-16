Arrancaron visorias con Dinora Garza

Iniciaron las visorias de fútbol femenil para conformar las Selecciones de Tamaulipas Sub-13 y Sub-15 con miras a la etapa Regional de la Olimpiada Nacional 2026.

La ex futbolista profesional, Dinora Garza, oriunda de Reynosa, arrancó su nueva faceta como asesora del Instituto del Deporte de Tamaulipas y estará colaborando de lleno en las dos categorías convocadas.

La primera parada fue en Matamoros donde se dieron cita futbolistas de toda la zona norte del estado y el talento de Reynosa se hizo presente.

La siguiente visoria le corresponderá a la zona sur el próximo 17 de diciembre en Tampico y para la zona centro será al 20 de diciembre en Ciudad Victoria.







