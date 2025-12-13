Dinora Garza, quien recientemente anunció su retiro del fútbol profesional, se unió al Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) como asesora de las selecciones femeniles de futbol, con el objetivo de fortalecer el proceso rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

La ex futbolista reynosense se reunió hace unas semanas con Manuel Virues, director del INDE, quien le hizo la invitación formal para unirse a su equipo de trabajo.

"Así es, estaré colaborando para el proceso de la próxima Olimpiada, estoy muy contenta de poder apoyar al futbol femenil de mi estado", expresó.

Dinora está lista para su nueva misión y estará al frente de las visorias para las categorías Sub-13 y Sub-15 que iniciarán este sábado 13 de diciembre en el CAR Matamoros.

El 17 de diciembre se trasladarán al Polideportivo de Tampico y cerrarán el año el 20 de diciembre en la Unidad Deportiva Revolución Verde de Ciudad Victoria.



