¡Dice adiós!

Dinora Garza Rodríguez tomó una de las decisiones más difíciles desde que hizo realidad su sueño de ser futbolista profesional ... ¡retirarse!. Sin previo aviso, la exfutbolista reynosense colgó los tachones a los 37 años de edad, después de estar un torneo sin jugar.

Debutó con Rayadas en la Liga Mx Femenil desde el histórico primer torneo (2017). Pasó por Pumas, León y San Luis.

Pero antes, "Dino" ya había jugado dos Copas del Mundo, en Chile 2008 con la Sub-20 y en Alemania 2011 con el Tri Mayor, además, había sido medallista en Juegos Panamericanos y en el 2013 emigró a Estados Unidos para vivir una aventura en las Red Stars de Chicago.

"Me tomó un torneo poder despedirme de este bellísimo deporte. Lo analicé, lo medité y experimenté lo que es dejar de ser futbolista antes de anunciarlo.

Quería estar segura de que realmente era lo que quería, y no salir meses después frustrada o arrepentida o queriendo volver a intentar.

Lo seguiré jugando, seguro, pero desde el lugar que más me apasionó: fuera del alto rendimiento", escribió la mejor futbolista que ha dado Reynosa, como parte de su mensaje de despedida que publicó en las redes sociales, acompañado por fotografías que ilustran su gran carrera.

"Fue un viaje largo y extraordinario. Estar en una Copa del Mundo fue, sin duda, el orgullo más grande que he sentido; representar a mi país no tiene palabras", indicó en otro de sus párrafos escritos con el corazón donde también dio todo el crédito a su familia.

4 EQUIPOS del futbol mexicano tuvieron entre sus filas a la futbolista reynosense; Pumas, León, Rayadas y el Atlético de San Luis.

2 MUNDIALES disputó Dinora, en Chile 2008 con la Sub-20 y en Alemania 2011 con el Tri Mayor, además, había sido medallista en Juegos Panamericanos.

APÚNTELE

En el 2013, Dinora Garza emigró a Estados Unidos para vivir una aventura en las Red Stars de Chicago.

UN TÍTULO Y TRES SUBCAMPEONATOS

LA ROMPIÓ EN LA LIGA MX FEMENIL

Dinora Gaza literalmente la rompió en el futbol mexicano con un título y tres subcampeonatos. Marcó más de 20 goles y dio arriba de 40 asistencias. Cumplió casi todas sus metas como jugadora, así que ni ella le debe nada al futbol ni el futbol le debe nada a ella. Se cierra un capítulo en su vida como deportista, pero seguramente pronto anunciará otro, ya que se graduó como directora técnica desde el año 2019.



