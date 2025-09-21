Real Maletas, líder de la ‘Entresemanal’

Real Maletas y Abaco FC se han convertido en líderes de sus respectivas categorías que corresponde ¨Entresemana¨.

Los jugadores de Real Maletas se encuentran en lo más alto de la tabla general con 24 puntos, pero la diferencia de goles ha marcado la diferencia con Los Juniors que cuentan con la misma cantidad de unidades.

En cambio, los Humildes se encuentran en la pelea con 22 de los buenos al colocarse en el tercer lugar, mientras Compares, Limpio, Panteras y Rayados sostienen intenso agarrón al estar empatados con 21 puntos y colocarse en puesto de liguilla.

Por su parte los futbolistas de Abaco defienden la cima con todo lo que cuentan al ostentar 8 ganados, 1 empate y 2 derrotas para sumar un total de 25 puntos en la división ¨Especial Entresemanal¨.

Deportivo Cienfuegos, Game Over y La Cuadra FC mantienen el paso ganador al colocarse en el segundo escalón con 22 unidades por lo que están en la espera de cualquier descuido para subir al liderato.