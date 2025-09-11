Le pegan Diablos al Colegio Garmon

Los Diablos realizaron la combinación perfecta, que se trata de buen bateo y pitcheo, para conseguir un triunfo más en la actual temporada regular y esta ocasión fue sobre Colegio Garmon por pizarra de 11-3.

Los batazos estuvieron al rojo vivo al no detenerse en la parte alta de la segunda entrada al fabricar largo rally de seis carreras, siendo determinante para sumar un triunfo más en la actual campaña de la Liga Veteranos de Softbol.

El encuentro correspondiente a la D2 se llevó a cabo en el campo Serafín Gómez 2 donde los bateadores que anduvieron desatados en la caja de bateo fueron Gerardo Álvarez de 4-4, Rosbel Ramírez 4-3 con un jonrón, Esaú Padrón y Eder Blanco conectaron de 4-2 y René Anzaldúa de 3-2.

Por su parte el lanzador Ernesto Beltrán anduvo fino en cada una de sus apariciones entre entradas en las que se encargó de mandar en tres ocasiones en blanco a los peloteros del Colegio Garmon, siendo determinante para apagar cualquier tipo de reacción y de esta forma salir con banderas desplegadas del diamante.







