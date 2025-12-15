¡Hacen la diablura!

Durante la última jornada deportiva del presente año en la Liga Burocrática de Softbol los peloteros de Diablos lograron conquistar el campeonato de temporada regular al dejar tendidos en el terreno a los Amigos de Tijerina por pizarra de 11-10, en el campo Pedro Guajardo.

Con este resultado los escarlatas son los nuevos monarcas de campaña y son los amplios favoritos para apuntarse el gallardete en la venidera postemporada, que se va desarrollar en el mes de enero del siguiente año.

Sabedores los pingos la importancia de ese encuentro terminaron por emplearse a fondo para sacar la victoria ante un complicado rival que también se defendió con todo el arsenal que cuenta en su line up.

Fueron seis entradas completas de emoción, pero el dramatismo se agudizo en el cierre del séptimo inning cuando los Diablos por conducto de David Iglesias pegó limpio doblete para después llegar a la tercera con sencillo de Brayan de los Santos y después con la casa llena quedó la mesa servida a Edgar Villegas, que se encargó de convertirse en el héroe con elevado de fly de sacrificio.

El lanzador Francisco Barrera termino por apuntarse el triunfo esto gracias a la buena labor que realizo con el bateó al pegar de 3-2, produjo dos carreras y anotó una para derrotar al serpentinero Cuauhtémoc González.