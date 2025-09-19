Diablos apalean y blanquean a los Maletas de Rancho Grande

Los Diablos del Wero Yankee "quemaron" completamente a los Maletas de Rancho Grande con tremenda blanqueada que le recetaron al son de 16-0, dentro de las hostilidades de la temporada regular en la Liga Industrial y Comercial de Beisbol.

Durante los dos primeros episodios el juego estaba estable, pero en la tercera tanda los escarlatas encendieron el madero con rally de cinco carreras que se fusiono con las cuatro anotaciones que realizaron en la quinta tanda para de esta manera encaminarse sin ningún problema en obtener el triunfo.

El bateador Benito Morales le encontró cada uno de los envíos a Juan Ramos, que cargó con la derrota, tras conectarle tres imparables en cinco turnos legales, mientras Antonio Cruz y Carlos Pérez colaboraron al pegar de 5-2, respectivamente.

Con este partido los Diablos, que son dirigidos por Juan Manuel Rodríguez, se mantienen en la pelea por los primeros lugares del standing de la categoría Segunda Fuerza ¨A¨.



