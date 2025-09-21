Tercer triunfo del ´Diablito´

El reynosense Omar el "Diablito" Luna dominó la pelea de principio a fin y venció por decisión unánime al originario de Gómez Palacio, Manuel Murillo, en el combate pactado a 4 rounds que se celebró en la Coliseo.

El pugilista del Gimnasio de Don Joel Soto consiguió su tercera victoria como profesional y está mostrando más argumentos arriba del ring.

El "Diablito" presumió una gran velocidad tanto para soltar golpes como para esquivar los ataques de su rival.

Cuando Murillo intentaba conectarlo con un volado, el "Diablito" desaparecía y luego respondía hasta con tres golpes.

Este chamaco surgido de la Colonia la Cima ha conectado de buena forma con la afición, pues siempre va para adelante y no deja de tirar golpes.