Estudiantes se activan físicamente

El Polideportivo recibió a una buena cantidad de estudiantes de diferentes planteles educativos quienes participaron con mucho entusiasmo en una Activación Física "Movimiento por un Mundo Feliz", en conmemoración del Día de las Naciones Unidas.

Los alumnos aparecieron con trajes típicos de otros países para realizar diferentes actividades, en una convivencia donde se resaltó la importancia de mantenerse activos para tener una vida saludable. El evento contó con el apoyo del Instituto Municipal del Deporte.