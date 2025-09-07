¡En busca del gallardete!

Con el transcurso de cada juego la temporada regular se agudiza y se ve reflejado en el standing de cada una de las categorías sabatina de la Liga Veteranos de Softbol.

Petroleros de la Sección 36, Sindicato de Comapa, Deportivo Medina y La Pila son los actuales líderes de los respectivos departamentos Libre, D1, D2 y D3.

Los Petroleros y Bravos comparten lo más alto de la tabla general con marca positiva de 1-0, en la división Libre, mientras en la D1 Sindicato de Comapa marcha con paso ganador al presumir números positivos de 6-2, dejando en el segundo sitio a los Toros del Profe que ostenta de 6-2.

Deportivo Medina, Espuelas y Bulldogs sostienen férrea disputa por el liderato de la D2 al estar igualados con foja de 6-2, mientras Diablos de Carlitos y Primos MX los persiguen peligrosamente al estar abajo a un juego de desventaja.

Por du parte La Pila va en camino libre por obtener el título al marchar con paso perfecto con siete triunfos en forma consecutiva.