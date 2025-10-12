Se quedan Tamaulipecos con 3.er lugar

Los charros Tamaulipecos siguen retumbando en cada una de las competencias que participan y en su reciente aparición en los lienzos terminaron por llegar a la gran final para obtener el tercer lugar del Clásico de las Américas.

Los reynosenses iniciaron su participación en la ronda eliminatoria para aprobarla satisfactoriamente en el tercer lugar al registrar 347 puntos, clasificando directamente a la charreada final y colocándose como uno de los favoritos de la competencia.

La tropa fronteriza se colocó dentro de los seis mejores equipos de la justa y la charreada con inicio a tambor batiente con cala de caballo de 25 de los buenos para posteriormente meter par de piales y agregar de buena manera 43 unidades, después fue el turno del coleadero en la que cosecharon 74 en lo colectivo.

Los Tamaulipecos iban de menos a más recuperando posiciones, pero el momento importante fue en las manganas a pie y a caballo en las que timbraron un total de 28 y 51 puntos, respectivamente, para meterse de lleno en los primeros puestos.

Con este resultado los charros de casa se quedaron con el tercer puesto, quedándose por debajo del sublíder Rancho Hennessy de California con 357 puntos y el flamante campeón fue Rancho Los Laureles con 438 puntos.