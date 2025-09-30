Selección Mentor López se queda con el subcampeonato

La Liga Mentor López de Reynosa no se fue con las manos vacías al llegar hasta la final, pero desafortunadamente para su causa en el camino se encontró con Tampico con los que terminaron por caer 0-10 y de esta manera quedarse con el subcampeonato de la categoría Super Master del Campeonato Estatal de Softbol.

El municipio de Ciudad Madero recibió a los mejores planteles del Estado y por espacio de tres días jugaron buena pelota encargándose de buscar del título y ganarse el derecho de representar a Tamaulipas en la etapa Nacional.

Uno de los elementos importantes de la Selección de la Liga Mentor López fue el lanzador Ezequiel Gutiérrez, que en cada una de las salidas mostró solides para adjudicarse los triunfos y de esta manera convertirse en protagonista en la justa.

Con este resultado los peloteros del organismo regresan a Reynosa para mantenerse con la actividad en cada una de las ligas para estar con ritmo en las venideras justas estatales y nacionales.