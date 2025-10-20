Le pegan Despreciados a Titanes

César Martínez, que pegó cuadrangular, junto a sus compañeros hicieron daño a los Titanes para conducir a los Despreciados en imponerse 12-6, dentro de las acciones del torneo dominical de la Liga Burocrática de Softbol.

La mayor parte del juego se mantuvo apretado y todo apuntaba que se iban a ir a extrainning, pero Martínez apareció en el sexto episodio con batazo a la hora cero que se tradujo en gran vuelacerca de cuatro anotaciones, marcando claramente la diferencia.

Martínez estuvo completamente atinado al estar en la caja de bateo al dar de 3-2 y convertirse en el jugador más valioso, mientras José pegó de 4-3 y Erick Flores de 4-2 para de esta forma colaborar con el serpentinero Luis Cantú en llevarse la victoria y mantenerse en la pelea dentro del standing.



