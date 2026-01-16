¡Consuman campeonato

Una inmensa explosión de felicidad, júbilo e interminables abrazos se fundieron los peloteros de los Despreciados al caer el último out que le dio el campeonato de postemporada en la Liga Burocrática de Softbol.

Ni el frío que se presentó fue impedimento para que los ahora nuevos campeones festejaran con toda la emoción posible el triunfo cerrado de 9-8 sobre los Amigos de Manny, en el campo Pedro Guajardo.

¿Cómo se desarrolló el emocionante partido?

Fueron siete episodios completos cargados de dramatismo y la carrera de la diferencia fue realizada por Juan Díaz, que en su correspondiente turno conectó doblete, y en mal tiro de la intermedia a la primera base aprovechó para correr desde la antesala rumbo al pentágono.

Detalles del cierre del séptimo inning

Durante el cierre del séptimo inning el lanzador Salvador Sánchez se mantuvo firme al enfrentarse a la columna vertebral de los Amigos de Manny, pero logró poner fuera de circulación a Óscar López y Ignacio Capetillo con elevado al jardín central, mientras el out 21 lo consumió el jardinero en corto tras elevado del cuarto en el orden Marco Cepeda.

Impacto del triunfo en la comunidad de softbol

El parador en corto Armando Luna se convirtió en el jugador efectivo a la hora de estar en la caja de bateo al disparar dos cuadrangulares en tres turnos, mientras Juan Díaz pegó par de sencillos y extrabase, seguido de Juan Del Ángel y Erick Flores en pegar de 4-2, respectivamente.