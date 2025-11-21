Desfilaron deportistas reynosenses

Deportistas reynosenses participaron con mucho entusiasmo en el desfile conmemorativo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

Fueron varios contingentes de atletas, entrenadores y directivos los que hicieron el recorrido ante los aplausos de las personas que disfrutaron de este tradicional evento cívico.

¿Qué ocurrió?

En primer plano aparecieron los seleccionados de deporte adaptado, también los deportistas que han representado a esta ciudad en disciplinas como voleibol, taekwondo, natación y boxeo. Los elementos del pentatlón realizaron algunas rutinas y acrobacias.

¿Quiénes participaron en el desfile?

Los clubes de corredores locales estuvieron representados por las Pink Power y también aparecieron los jugadores del equipo profesional de la Segunda División. Este evento no solo celebró la historia de México, sino que también destacó el talento y esfuerzo de los deportistas de la región.