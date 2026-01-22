Derrotan Regios a los Compadres

Durante cinco tandas de bateo los peloteros de Helados Regios fabricaron ataques de cuatro y seis carreras para doblegar 17-3 al Deportivo Los Compadres, en el inicio de la temporada regular en la Liga Veteranos de Softbol.

El lanzador Salvador Hernández se apuntó el primer triunfo de la campaña al redondear cinco donas para minimizar por completo a sus oponentes en permitirles nueve imparables.

Los Regios se fueron al frente por la mínima diferencia en los tachones de Ali Cruz, pero después en el segundo episodio Carlos Castellanos pegó cuadrangular para sentenciar el primer gran ataque que fue de cuatro anotaciones.

Pese que los Regios ya tenían el juego controlado al estar la balanza a su favor al son de 11-2, aumentaron la distancia en el séptimo inning tras agregar seis carreras para consumar su primera victoria de la campaña.



