Se le escapó campeonato a ´Ali´ Garza

Sorpresiva resultó la derrota del boxeador mexicoamericano, Esteban "Ali" Garza, ante su gente de Reynosa y del Valle de Texas que se dieron cita en la Coliseo.

Todos esperaban verlo con el flamante Campeonato Continental Latino Silver (avalado por el CMB), pero no contaban con la astucia de Mario el "Flaco" Cárdenas, quien resultó un gran rival y por eso se llevó ese título a su natal Saltillo, Coahuila.

Después de los 8 rounds, los jueces dieron la decisión dividida a favor de el "Flaco". Las tarjetas de Emmanuel Sánchez (78-73) y Víctor Alfaro (77-74) fueron para el de Saltillo, mientras que Omar Mintun (76-75) se inclinó para Garza.

Esteban regresará a su gimnasio, en San Juan, Texas, para entrenar duro y poder darle la vuelta a la página cuanto antes, ya que es considerado un gran prospecto y tienen muchos planes para él.