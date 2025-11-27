César Vázquez vuelve a casa con una derrota

Dolorosa derrota sufrió el peleador reynosense César Vázquez a manos del regiomontano Fabián "Torito" López, esto en los combates de MMA de la Lux Fight League que se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León.

¿Qué ocurrió?

César entró al octágono con la motivación a tope, pero poco pudo hacer ante la velocidad de puños que mostró su oponente, quien lo mandó al piso y luego arremetió con una lluvia de codazos, obligando al árbitro a detener la batalla.

¿Cuál es el contexto general?

César representa a Dbs Academy y también ha probado suerte en el boxeo profesional. Por lo pronto ya le dio vuelta a la página y buscará sacarse la espina antes de que termine el año.