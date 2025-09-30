Gambeteros es líder de la Dominical Vespertina

La mayoría de los equipos de la categoría Dominical Vespertina de la Liga de Futbol Rápido Nuevo Reynosa han disputado un total de siete partidos por lo que en estos momentos Gambeteros atraviesa por un buen momento al estar defendiendo el liderato.

La mayor parte del torneo los Gambeteros han ganado un total de seis encuentros y en una ocasión se han llevado la derrota. La ofensiva ha sido determinante para estar en lo más alto de la tabla general al marcar un total de 38 goles, pero uno de sus puntos débiles es la defensa al permitir 26 tantos.

Deportivo Reyes se mantiene en la disputa por la primera plaza y se coloca en el segundo puesto con 16 unidades, pero entre sus filas cuentan con la contundencia de Enrique Sierra que ostenta con 23 goles.

Los jugadores de Somos de Barrio tienen una constante en participar en el organismo para convertirse en protagonistas y está ocasión no es la excepción al colocarse en el tercer sitio con 14 de los buenos, sacándole un punto de diferencia a Rehabilitados.

Las demás escuadras que están en la búsqueda de estar dentro de los primeros lugares para ganarse el derecho de estar presente en la liguilla son Panzas Verdes, Daylin, Panteras FC, Corona, TI Group y Warriors.