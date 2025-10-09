Deportivo Ramírez se mete a la final del Torneo Mixto

Uno de los objetivos que se trazó Deportivo Ramírez era llegar a la final del playoff del Torneo Mixto de la Liga Pedregal y así lo consiguieron al eliminar en la semifinal a los Amigos de Longoria por marcadores de 13-4 y 10-2.

Los Ramírez barrieron la serie al ganar sus dos encuentros y en su primera aparición en el diamante al fabricar oportunos ataques de cuatro y cinco carreras, que fueron suficientes para ayudar en el trabajo monticular de Armando García, que se apuntó el triunfo.

En su segundo desafío el ¨Depor¨ mantuvo encendido los bates para rayar constantemente el pizarrón y de esta manera dirigirse en conseguir el triunfo, además el pitcher Armando García se volvió a lucir para salir bien librado del campo Ramiro Saracho.



