Propina el nocaut Deportivo Ramírez

Con dos tempraneros ataques de cinco carreras fue la fórmula que Deportivo Ramírez se encamino en finiquitar las acciones por la vía de la misericordia sobre los Amigos de El Vago, luego de rayar el pizarrón 12-2 en el campo Ramiro Saracho de la Liga Federal Independiente de Softbol.

Los jugadores de Ramírez llegaron al terreno de juego con la intención de terminar temprano las hostilidades y así lo hicieron con ataques de cinco carreras que construyeron en la segunda y cuarta entrada, respectivamente, actuación que sirvió para que el lanzador Armando García se adjudicará el triunfo al controlar la ofensiva enemiga.

¿Cuál fue la actuación de Armando García?

El serpentinero García tuvo la comodidad de ser respaldado por el accionar ofensivo de sus compañeros y eso fue determinante para que Deportivo Ramírez se mantenga en la pelea en la actual temporada regular de la categoría Mixto. La bateadora América Ledezma estuvo atinada en conectar par de inatrapables en tres turnos legales, de igual manera Víctor Rodríguez.