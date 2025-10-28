Deportivo Medina apalea a Espuelas

A base de un buen juego de pelota los peloteros del Deportivo Medina derrotaron ampliamente 18-8 a Espuelas para de esta forma escalar a la cima en solitario, de la categoría D2 de la Liga Veteranos de Softbol.

En los dos primeros episodios fueron suficientes para que la historia del partido se cargara a su favor. En la primera tanda aplicaron certero madruguete de seis carreras, mientras en el segundo acto agregaron cinco más a la cuenta y en el séptimo rollo aumentaron la paliza con cinco rayitas más.

El bateador Alejandro Blanco estuvo encendido al irse con marca perfecta de 5-5, incluyendo un jonrón, Alejandro Martínez se voló la barda en par de ocasiones dentro de sus cinco turnos legales, Dereck Morúa colaboró con par de vuelacercas, y Enrique Carreón se fue de 5-3.

Con esta actuación le dio la oportunidad al lanzador Juan Antonio Hernándeez Jr., en conseguir un triunfo más en la actual temporada regular para de esta forma mantenerse por el camino de adjudicarse el departamento individual.



