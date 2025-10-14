Madruga Deportivo Medina a Broncos

Con tremendo madruguete de 14 carreras le recetó Deportivo Medina a los Broncos, en la primera entrada, siendo suficiente para encaminarse a la victoria por pizarra de 21-15, dentro de la letra D2 de la Liga Veteranos de Softbol.

Los peloteros del ¨Depor¨ salieron inspirados en el primer episodio para cazarle todos los lanzamientos a Armando Riestra, esté último por más que intento detenerlos nunca pudo y se tuvo que llevar doloroso descalabro.

Por su parte Juan Antonio Hernández Jr., fue el pitcher ganador, al tener en todo momento apoyo de sus compañeros en la ofensiva, además estuvo atinado al momento de estar en la caja de bateo encargándose en conectar dos cuadrangulares y de esta manera ayudar a su propia causa.

Con este resultado Deportivo Medina se mantiene en la pelea por adquirir el campeonato de temporada regular, ya que en este duelo lucieron Brayan Martínez que conectó par de bambinazos en cinco turnos legales y Alejandro Blanco que en sus cuatro turnos legales logró cruzar la primera base.







