Deportivo Medina se impone sobre D-Backs

Con cinco largos batazos que se transformaron en cuadrangulares Deportivo Medina fue efectivo para imponerse 14-8 sobre D-Backs, dentro de la jornada en la Liga Veteranos de Softbol.

Los peloteros de Medina prendieron la mecha en sus dos primeras tandas de bateo al registrar ataques en la primera y segunda entrada para de esta manera contar con seis anotaciones para dirigirse con tranquilidad al triunfo.

Los batazos fueron contundentes por conducto de Raúl Gómez, Andrés Morales y Jorge Gómez al disparar de 4-3 con respectivos cuadrangulares, además Enrique Carreón, Juan Antonio Hernández y Yael Serna no se cansaron en cazarle cada uno de los lanzamientos a Osvaldo Guarneros, que termino por cargar con la derrota.

Por su parte Raúl Gómez se apuntó el triunfo al controlar por momentos a la ofensiva enemiga, pero el line up del Deportivo Medina fue determinante para que sumará un triunfo más en la temporada regular.



