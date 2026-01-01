Toma aire el Deportivo Medina

Los peloteros del Deportivo Medina se mantienen en la pelea por conseguir el campeonato de la categoría D2, tras empatar la serie 1-1 ante su similar de los Bulldogs.

El ¨Depor¨ cayó en el primer juego por pizarra apretada de 10-13, pero en el segundo de las hostilidades reaccionaron de gran manera para apalearlos al son de 17-3 y de esta forma estar con vida por conseguir el gallardete de la Liga Veteranos de Softbol.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Deportivo Medina y Bulldogs?

Dentro de la alta de la primera entrada fue cuando los de Medina hicieron contundente ataque de cinco carreras, en la tercera agregaron cuatro y en la sexta mantuvieron el ritmo para realizar otras cinco para asegurar el triunfo.

La ofensiva del Deportivo Medina destacó Dereck Morúa al pegar tres cuadrangulares, Brayan Martínez conectó otros dos jonrones junto a su compañero Alejandro Martínez.

Detalles del desempeño de Deportivo Medina en la serie

Juan Antonio Hernández estuvo en la placa de lanzamientos para controlar perfectamente a la ofensiva enemiga, mientras en esta ocasión el descalabro fue para Omar Briceño.