Se encaminan a playoffs

La temporada regular esta en plena recta final y eso bien sabido por los peloteros del Deportivo Medina que obtuvieron importante triunfo sobre Primos MX por pizarra de 20-10 y de esta manera mantenerse en el camino de clasificarse al playoff de la Liga Veteranos de Softbol.

Ante la importancia del partido el ¨Depor¨ se aplicó en el bateo con dos rallys de cinco carreras en la primera y segunda entrada, respectivamente, para dirigirse cómodamente en obtener el triunfo y mantenerse en el liderato de la categoría D2 y ser el amplio candidato de quedarse con el campeonato de campaña y postemporada.

El line up de los jugadores de Medina estuvo candente al conectar un total de ocho cuadrangulares en los que destaco el par que pegó Alejandro Blanco para irse de 5-4, mientras Alejandro Martínez también sacó la pelota en dos ocasiones en sus cuatro turnos legales, Juan Hernández y Enrique Carreón desplegaron tres imparables y Juan Antonio Hernández se fue perfecto de 4-4.

El lanzador Raúl Gómez cubrió toda la ruta tras ser completamente apoyado por la poderosa ofensiva de sus compañeros.