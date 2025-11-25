El Deportivo Medina suma un triunfo más

Con tres jugosos ataques del Deportivo Medina sobre la serpentina de Multiproyectos rayaron el pizarrón 26-7 para sumar un triunfo más en la actual temporada regular de la letra D2 de la Liga Veteranos de Softbol.

¿Qué ocurrió?

El "Depor" va en camino libre para quedarse con el liderato de su grupo y en su reciente encuentro fabricaron par de rallys de cuatro carreras y uno de siete anotaciones para finiquitar las acciones por la vía de la misericordia.

El line up del Deportivo Medina estuvo atinado y comandado por conducto de Alejandro Martínez que se fue de 5-5 con un jonrón, pero sus compañeros Enrique Carreón, Raúl Gómez Jr., Dereck Morúa y Andrés Morales detonaron productivos batazos para terminar su actuación de 5-4, respectivamente.

¿Cuál fue el desempeño del lanzador?

Ante la productividad de la ofensiva fue suficiente para darle un gran respaldo al trabajo del lanzador Raúl Gómez, que por espacio de cinco entradas completas estuvo certero en cada uno de sus envíos para evitar alguna respuesta de sus contrincantes.