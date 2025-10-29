Avanza a la gran final Deportivo José Antonio

El momento de mayor emoción en la Liga Industrial y Comercial de Beisbol se está dando en el diamante Onésimo Magallán, y para prueba están los peloteros del Deportivo José Antonio, que macanearon de fea manera a Potros por pizarra de 25-6, ganándose el derecho de avanzar a la gran final de la categoría 3era. Fuerza.

Sin duda alguna, una de las armas principales fue la contundente ofensiva que presumieron en cada una de las entradas, ya que se encargaron de fabricar cuatro largos rallys: tres de cinco anotaciones y uno de siete rayitas, para de esta manera encaminarse tranquilamente a obtener el boleto para la serie de campeonato del organismo.

Parecía que Alfredo Marín estaba en práctica de bateo, al tener jornada perfecta de 7-7; después le siguió Jorge Martínez, que se fue de 4-4, seguido de Samuel Jiménez de 5-3, y José Cazarez desplegó par de hits en cinco turnos.

La juventud del lanzador Samuel Durán fue efectiva y notoria para quedarse con el triunfo, que se combinó a la perfección con el accionar ofensivo de sus compañeros.



