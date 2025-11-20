Empata el ´Depor´ la serie de campeonato

Lo que apuntaba en convertirse en duelo cerrado terminó por ser todo lo contrario al momento en que Deportivo José Antonio se dedicó a batear para superar 25-19 a los Amigos de Energas y encargarse de igualar la serie de campeonato 1-1 de la categoría 2da Fuerza C de la Liga Industrial y Comercial de Béisbol.

El constante bateo del Deportivo José Antonio, por espacio de nueve entradas, fue la clave para obligar a un tercero y definitivo encuentro, además de encontrarle constantemente los envíos a Genaro González, que terminó por cargar con el descalabro.

Pese a que el "Depor" titubeó en el noveno episodio, pudo salir avante del diamante por conducto de su lanzador Manuel Jiménez, que atravesó diversas complicaciones que logró recomponer en cada uno de los rollos para cargar la victoria en su guante.

¿Quiénes destacaron en el partido?

Christian Fortuna tuvo demasiada fortuna en sus cinco turnos legales al conectar cuatro imparables, mientras el serpentinero Jiménez ayudó a su propia causa al irse de 5-3; de igual manera, José Cazares destacó con un cuadrangular.

¿Cuál es el próximo encuentro?

El tercero de la serie está programado para este domingo en el campo Onésimo Magallán, en el cual se va a destapar a un nuevo monarca.