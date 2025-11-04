Amigos de Energas, arriba en la serie final

La novena Amigos de Energas no se guardó absolutamente nada y descargaron todo su arsenal sobre la serpentina del Deportivo José Antonio para apalearlo por pizarra de escándalo de 21-9 y de esta manera ponerse al frente en la serie final de campeonato de la categoría C de la Liga Industrial y Comercial de Beisbol.

Fueron nueve entradas completas en las que Amigos de Energas le cazó todos los envíos al lanzador Manuel Jiménez, que fue constantemente castigado, pero fue el noveno rollo donde se agudizó la situación con nueve rayitas.

La mayor parte del line up conectó un imparable, pero los bateadores que presumieron mayor efectividad fueron Genaro González que pegó tres imparables en cuatro turnos legales, Miguel Acosta tuvo actuación perfecta de 3-3 y Guillermo Beltrán se fue de 6-2.

Sin duda alguna la ofensiva de Energas fue contundente y condujo a que el abridor Amado Gallardo tuviera una mejor actuación desde el centro del diamante para de esta forma quedarse con el triunfo.