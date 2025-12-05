Vence el Deportivo Guerreros a La Pila

El Deportivo Guerreros estuvo tranquilo por espacio de tres entradas completas, pero en el cuarto acto descargaron largo ataque de 10 carreras para imponerse 16-7 sobre La Pila, en el último juego de temporada regular de la Liga Veteranos de Softbol.

¿Cómo logró Deportivo Guerreros revertir el marcador?

Los Guerreros le hicieron honor a su mote porque estaban abajo 1-6 y sorprendentemente despertaron con dos out para conectar ocho imparables que se combinaron con los cuadrangulares que salieron de los bates de Eduardo Farías y Gabriel Farías para de esta manera cargar la balanza a su favor 11-6.

Detalles del emocionante partido entre Guerreros y La Pila

Con esta contundente embestida los jugadores La Pila ya no tuvieron capacidad de reacción al irse tres episodios en blanco y solamente pudieron hacer un viaje al pentágono en los tachones de Manuel Támez que conectó jonrón en solitario.

Deportivo Guerreros no quiso pasar ningún problema por lo que en el sexto inning agregaron cinco más a la cuenta gracias al tremendo vuelacerca de Gabriel Farías, siendo el segundo que pegó en el partido.