Deportivo Enríquez lidera la categoría 35

Con apenas tres encuentros que se han desarrollado Deportivo Enríquez inmediatamente se ha puesto de líder en la categoría 35 y más en la Liga R-Siete Ladrillera.

El Deportivo Enríquez ha tenido tremendo arranque de torneo al ganar los tres partidos que ha encarado para sumar un total de 9 puntos, además su explosiva ofensiva a sido determinante al marcar un total de 25 goles y la defensa ha estado en plan grande al permitir un tanto.

Por su parte los Alibrrojos, Risas FC y Osos están igualados en el segundo puesto con 6 unidades, pero en estos momentos la diferencia de goles es lo que esta marcando la diferencia de las posiciones en la tabla general.

En cambio, lo que no han podido ganar en este amanecer de torneo son Kriscell y Jalisco FC, que se colocan parcialmente en el fondo.







