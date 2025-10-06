Deportivo Castilleja vence a Amigos Jrs

Los peloteros del Deportivo Castilleja estaban contra la pared y todo apuntaba que se llevaban el descalabro, pero en la apertura del séptimo episodio fabricaron ataque de tres carreras para apuntarse el triunfo de 10-9 sobre los Amigos Jrs., dentro de la actividad del torneo nocturno de la Liga Federal Independiente de Softbol.

El ¨Depor¨ dio golpe de autoridad en la naciente campaña tras vencer a los actuales campeones de los Amigos Jr., en duelo sumamente apretado y que se tuvo que decidir hasta el último episodio.

Los Amigos Jrs., tomaron el mando de 9-7, pero los bateadores Gustavo Flores, Alfredo Morúa y Julio Rodríguez fueron los artífices del triunfo al conectar tres y dos imparables, respectivamente.

La ofensiva bateo en el momento oportuno para ayudar al trabajo monticular de Arturo García y la derrota se la apuntó Daniel Posada.







