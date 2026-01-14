Deportivo 28 lidera liga de futbol rápido

Con apenas tres partidos el Deportivo 28 ha tomado el liderato de la categoría Semanal de la Liga de Futbol Rápido La Cañada.

El "Depor" aparece en lo más alto de la tabla general con 9 puntos producto al buen juego que han presumido en el terreno de juego y su ofensiva ha sido determinante al marcar un total de 14 goles y la defensa también ha mostrado su solides al permitir cinco tantos.

En cambio, los Emproblemados están en el segundo puesto con 6 unidades y dentro de sus filas aparece el atacante Manuel Morales que con sus cinco anotaciones está de líder en el goleo.

Por su parte los Brodys, Fantasmas y Amigos de Roro se mantienen en la pelea al estar igualados con 3 unidades, mientras las escuadras que no han sumado puntos son Jrs., Los del 8, Deportivo Alonso y Turín FC.







