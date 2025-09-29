¡Lista la Liguilla!

Quedaron completamente definidos los ocho equipos que van estar presentes en la liguilla del Torneo de Futbol de la categoría Libre Empresarial, que se efectúa en el campo Luebbert.

La presente semana va estar cargada de emociones con el arranque de la fiesta grande, donde también va estar en juego el Torneo de la Recopa con las escuadras que no lograron estar dentro de los primeros ocho sitios de la tabla general.

El actual campeón Deportivo 14s (Tránsito) terminó como líder general y va en busca del bicampeonato, ya que en 10 encuentros que encaro obtuvo marca de siete triunfos, dos empates y una derrota para sumar un total de 23 puntos, además de convertirse en la mejor ofensiva con 31 goles marcados.

Los jugadores de Cabritas (Dark Knigths) se mantuvieron en la pelea, pero solo alcanzaron a llegar hasta el segundo puesto con 19 unidades, mientras IMD, Hospital Infantil Maternos e Industrial y Mantenimiento empataron con 16 de los buenos, pero la diferencia de goles fue determinante para designar cada uno de sus lugares.

En cambio, Mi Tiendita y CSJ también igualaron con 15 puntos y los Periodistas bajaron notoriamente su nivel de juego y termino por alcanzarle obtener el último boleto con 13 unidades.