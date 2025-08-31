Listo el equipo JRM para nueva aventura

El equipo reynosense JRM está listo para una aventura más en territorio estadounidense, donde el objetivo es foguearse con atletas de gran nivel.

En esta ocasión se encuentran en Houston, Texas para participar este domingo en el “32 Annual Katy The Boardwalk”, evento de duatlón y triatlón que los pondrá a prueba con una gran exigencia física y psicológica.

Algunas caras nuevas se han sumado a este club que sigue haciendo ruido y cosechando triunfos para el deporte tamaulipeco. En este reto participarán en la modalidad por equipos; Eduardo Solís, Humberto Damián, Axel Basilio, Valeria Barrón, Pamela Alonso y Joel Rodríguez.

El objetivo es subir al podio pues se han preparado con mucha seriedad.