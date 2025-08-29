Llevan deporte a las colonias

Llevan deporte a las coloniasEl Instituto Municipal del Deporte continúa promoviendo la actividad física entre los ciudadanos de diferentes colonias de la ciudad
El Instituto Municipal del Deporte continúa promoviendo la actividad física entre los ciudadanos de diferentes colonias de la ciudad. Los promotores acercan los programas de activación física a los vecinos de las colonias, fomentando la sana convivencia, el cuidado de la salud y la práctica de hábitos positivos en la comunidad.
