Llevan deporte a las colonias

El Instituto Municipal del Deporte continúa promoviendo la actividad física entre los ciudadanos de diferentes colonias de la ciudad
  • Por: Alberto Gamboa
  • 29 / Agosto / 2025 -
El Instituto Municipal del Deporte continúa promoviendo la actividad física entre los ciudadanos de diferentes colonias de la ciudad. Los promotores acercan los programas de activación física a los vecinos de las colonias, fomentando la sana convivencia, el cuidado de la salud y la práctica de hábitos positivos en la comunidad.

